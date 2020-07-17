بالفيديو.. ضبط مرتكب 25 قضية سلب بدراجة نارية في الدمام

أطاحت شرطة الدمام، بمتهم ارتكب 25 قضية سلب باستخدام دراجة نارية، وذلك بعد متابعة أمنية بشأن قضايا السلب والنهب المسجلة في الفترة الماضية، وجارٍ إحالة المتهم المذكور إلى النيابة العامة.

وقال «سناب الداخلية»، إن المتهم أقر في التحقيقات الأولية أنه شارك مع تشكيل عصابي تمت الإطاحة به في وقت سابق بعد تورطهم في عمليات سطو مسلح على 14 محلًا تجاريًا باستخدام سيارات مسروقة، وأحيلوا على إثرها للسجن العام.

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