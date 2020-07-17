القبض على بنجلاديشيين بحوزتهما 5244 شريحة اتصال مسجلة بهويات مواطنين ومقيمين

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لثبوت تورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذينِ من متجرٍ لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء في الرياض مقرّاً لذلك، وضبط بحوزتهما (5244) شريحة و(3) أجهزة لإعادة الشحن، و (14) هاتف محمول ومبالغ مالية، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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