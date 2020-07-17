السعودية اليوم / أمين منطقة الجوف يدشن المركز الإعلامي بأمانة المنطقة



سكاكا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

دشن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أمس ، المركز الإعلامي لأمانة منطقة الجوف حيث تفقد قاعات المركز واطلع على تجهيزات الفريق الإعلامي الخاص بالمركز الذي يشتمل على أحدث الأجهزة والتقنيات وأجهزة التصوير الرقمية لمواكبة التطور في المجال الإعلامي .

وأعرب الشرعان عن سعادته بالعمل الذي يقوم به الفريق الإعلامي, حاثاً إياهم على مضاعفة الجهود ونقل صوت المواطن ومتطلباتهم واحتياجاتهم ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية بالأمانة كما قدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، اللذين يقفان خلف كل منجز ويتابعان العمل ، والمتابعة الدائمة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد الحقيل ، موضحاً أن الأمانة سوف تواصل تطوير العمل والتعاون مع كافة الجهات وتقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية

وبين مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن إنشاء المركز جاء بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة لمواكبة التطور الإعلامي وإبراز الجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة وخاصة في مجال الخدمات البلدية، حيث تم عمل خطة إعلامية إستراتيجية شاملة للمرحلة القادمة لتغطية كافة الأحداث والفعاليات والتنسيق مع كافة الجهات الأخرى وأهمها إمارة منطقة الجوف والجهات الحكومية ذات الاتصال المباشر كما تم عمل هوية بصرية موحدة للأمانة وبلدياتها بهدف توحيد الرسالة الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية من تلك الخدمات للمواطن واطلاعه على ما تشهده منطقة الجوف من إنجازات وتطور ونهضة شاملة .

وأضاف الحموان أن من بين أهداف المركز إعداد الحملات الإعلانية للمشروعات الجديدة وإدارة الأزمات وتوفير الرصد والتحليل والبيانات عن مدى رضا المستفيدين من عمل الأمانة وبلدياتها مبيناً أن المركز يعمل على مدار 16 ساعة يومياً لتغطية كافة الأعمال التي تقوم بها الأمانة وبلدياتها ، مرحباً بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.

من جانبها قالت مديرة المركز الإعلامي بأمانة الجوف منيرة الودعاني: إن المركز قد بدأ عمله مؤخراً وقام بعمل أكثر من 85 خبرا صحفيا وأكثر من 119 تقريرا إعلاميا وتم عمل 3 أفلام رسوم متحركة توعوية للأطفال و 41 مقطع موشن جرافيك و88 فيلماً توعوياً وحققت مواده المرئية أكثر من 480000 مشاهدة ويعد أبرز إنجازات المركز التغطية الإعلامية لجهود الأمانة وبلدياتها في مواجهة جائحة

//انتهى//

13:34ت م

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سكاكا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسدشن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أمس ، المركز الإعلامي لأمانة منطقة الجوف حيث تفقد قاعات المركز واطلع على تجهيزات الفريق الإعلامي الخاص بالمركز الذي يشتمل على أحدث الأجهزة والتقنيات وأجهزة التصوير الرقمية لمواكبة التطور في المجال الإعلامي .وأعرب الشرعان عن سعادته بالعمل الذي يقوم به الفريق الإعلامي, حاثاً إياهم على مضاعفة الجهود ونقل صوت المواطن ومتطلباتهم واحتياجاتهم ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية بالأمانة كما قدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، اللذين يقفان خلف كل منجز ويتابعان العمل ، والمتابعة الدائمة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد الحقيل ، موضحاً أن الأمانة سوف تواصل تطوير العمل والتعاون مع كافة الجهات وتقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030 .وبين مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن إنشاء المركز جاء بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة لمواكبة التطور الإعلامي وإبراز الجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة وخاصة في مجال الخدمات البلدية، حيث تم عمل خطة إعلامية إستراتيجية شاملة للمرحلة القادمة لتغطية كافة الأحداث والفعاليات والتنسيق مع كافة الجهات الأخرى وأهمها إمارة منطقة الجوف والجهات الحكومية ذات الاتصال المباشر كما تم عمل هوية بصرية موحدة للأمانة وبلدياتها بهدف توحيد الرسالة الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية من تلك الخدمات للمواطن واطلاعه على ما تشهده منطقة الجوف من إنجازات وتطور ونهضة شاملة .وأضاف الحموان أن من بين أهداف المركز إعداد الحملات الإعلانية للمشروعات الجديدة وإدارة الأزمات وتوفير الرصد والتحليل والبيانات عن مدى رضا المستفيدين من عمل الأمانة وبلدياتها مبيناً أن المركز يعمل على مدار 16 ساعة يومياً لتغطية كافة الأعمال التي تقوم بها الأمانة وبلدياتها ، مرحباً بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.من جانبها قالت مديرة المركز الإعلامي بأمانة الجوف منيرة الودعاني: إن المركز قد بدأ عمله مؤخراً وقام بعمل أكثر من 85 خبرا صحفيا وأكثر من 119 تقريرا إعلاميا وتم عمل 3 أفلام رسوم متحركة توعوية للأطفال و 41 مقطع موشن جرافيك و88 فيلماً توعوياً وحققت مواده المرئية أكثر من 480000 مشاهدة ويعد أبرز إنجازات المركز التغطية الإعلامية لجهود الأمانة وبلدياتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث يضم قسما لتحرير الأخبار وعمل التقارير وآخر للمونتاج الصور والفيديو بالاضافة إلى عدد من المصورين، مؤكدة أن المركز يرحب بالتعاون مع أي جهة ترغب في ذلك وفق توجيهات أمين المنطقة .//انتهى//13:34ت م0045

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.