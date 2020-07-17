

جدة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على شخصين سعودي وإثيوبي ( في العقدين الثالث والرابع من العمر ) داخل إحدى الاستراحات إثر تورطهما بحيازة و ترويج المسكر، وضبط بحوزتهما ( 3452) قارورة مملوءة بالمادة المسكرة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

// انتهى //

13:31ت م

0044





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.