السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأسترالي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب



كانبيرا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

أجرى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون صباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين ، ومناقشة إستراتيجية البلدين في مكافحة جائحة

// انتهى //

13:22ت م

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كانبيرا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون صباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين ، ومناقشة إستراتيجية البلدين في مكافحة جائحة كورونا و التعافي الاقتصادي في كل من أستراليا والولايات المتحدة.// انتهى //13:22ت م0043

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