السعودية اليوم / " الأرصاد " أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليه 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الحرث ، والداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و فيفا، والعيدابي.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 6 مساءً .

// انتهى //

13:20ت م

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