السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل 1619 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 1619 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.193 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 298 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 41.450 حالة .

// انتهى //

13:00ت م

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مسقط 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 1619 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 8 حالات وفاة .وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.193 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 298 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 41.450 حالة .// انتهى //13:00ت م0041

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