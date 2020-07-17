السعودية اليوم / وزير الخارجية البريطاني يجري إتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي



لندن 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليه 2020 م واس

أجرى وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

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12:54ت م

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