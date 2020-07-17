السعودية اليوم / محاضرة بمسجد قباء بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق17 يوليو 2020م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً, محاضرةً بعنوان " الأشهر الحرم " يلقيها الدكتور عبداللطيف بن شلوه الشاماني, وذلك بعد صلاة المغرب بمسجد قباء.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج و المناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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11:46ت م

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