السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.

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11:44ت م

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