شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح المملكة لإدارة "التجارة العالمية": أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل
أكد المرشح المملكة العربية السعودية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية أن المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خيارا بل ضروري جدا والعالم يمر بتغيرات كبيرة جدا أثرت على انسياب التجارة ويتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء.
وقال التويجري اليوم أمام المجلس العمومي للمنظمة أن النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام.
وأضاف هناك أولويات في التجارة العالمية يجب الاهتمام بها بكل جديةودور مدير عام المنظمة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد.
وقال مرشح المملكة أن المؤتمر الوزاري القادم لابد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية والقدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً
وإعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام القادم ومن المهم العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء جميعاً على جميع الملفات الحالية والمستقبلية
وبين التويجري أن التجارة الإلكترونية ملف حيوي لابد من طرحه على مسار أسرع وللمنظمة دور هام في ذلك
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