التويجري: هذا وقت القيادة والإدارة لمنظمة التجارة العالمية

2020-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مرشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية، المستشار في الديوان الملكي، محمد التويجري أن هذا الوقت هو وقت القيادة والإدارة لمنظمة التجارة العالمية.

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ولفت إلى أن مشاكل منظمة التجارة العالمية تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات، مشيرًا إلى أن العالم يجب ألا يركز على الخلافات بل على النجاحات موضحًا أن مستقبل العالم بعد كورونا سيكون غامضًا.

وكان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان نوه بترشيح المملكة العربية السعودية للمستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

بدوره أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن ترشيح المملكة لمعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية يُعد خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد الخلافات التجارية مؤخرًا والتي تفاقمت مع تداعيات جائحة كورونا.

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