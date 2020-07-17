الكويت تعلن تعافي 836 حالة كورونا جديدة

2020-07-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة شفاء 836 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 48381.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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حالات كورونا في الكويت

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت مس الخميس تسجيل 791 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 57668 حالة.

وفيات كورونا في الكويت

كما أعلنت الصحة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 402 حالة.

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