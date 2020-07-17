- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الكويت تعلن تعافي 836 حالة كورونا جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكويت تعلن تعافي 836 حالة كورونا جديدة
إجمالي عدد حالات التعافي 48381
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة شفاء 836 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 48381.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
حالات كورونا في الكويت
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت مس الخميس تسجيل 791 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 57668 حالة.
وفيات كورونا في الكويت
كما أعلنت الصحة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 402 حالة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن تعافي 836 حالة كورونا جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.