انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي حول خطة الإنعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات الفيروس المزيد

انطلقت القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل الجمعة، في محاولة ثانية لإبرام اتفاق بشأن صفقة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو (855 مليار دولار) لخطة التعافي الاقتصادي.

ويقف الاتحاد الأوروبي على حافة هاوية الركود الأعمق منذ نشأته، بحسب التوقعات، ويتفق قادة التكتل على أنهم يجب أن يتصرفوا بسرعة لمنع جائحة فيروس كورونا من التسبب في دمار أكبر لاقتصاداتهم المتشابكة بشدة.

ولكن أثناء توجههم لخوض الجولة الثانية من المحادثات، لا تزال دول التكتل بعيدة كل البعد عن عدد من القضايا، بما في ذلك الحجم الإجمالي لصندوق التعافي.

رئيس المجلس يقترح



واقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأسبوع الماضي تخصيص حصة بقيمة 500 مليار يورو من القروض مقابل 250 مليار يورو من المنح، بناء على اقتراح سابق قدمته المفوضية الأوروبية.

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وسيكون الاقتراح في جوهر المناقشات يومي الجمعة والسبت.

ووفقا لمصادر بالاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين ، فإن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن لكنه بعيد عن كونه مضمونا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الجمعة، إنه مقتنع بأن توافر الشجاعة السياسية يمكن أن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق التعافي من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف ميشيل أن المفاوضات ستكون صعبة، مشيرا إلى أن هذا التمويل لخطة التعافي الاقتصادي لا يتعلق فقط بالمال، ولكن يتعلق أيضاً بالمواطنين ومستقبل الاتحاد الأوروبي ووحدته.