هداف الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتراجع خطوة إلى الخلف

لم يتأثر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرا، بعد نهاية مباريات يوم الخميس، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر المسابقة.

وأقيمت 4 مباريات، حيث التقى إيفرتون مع أستون فيلا، وليستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد، وساوثهامبتون مع برايتون، وأخيرا مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.

نتائج مباريات اليوم

نجح إيفرتون في خطف تعادل قاتل مع أستون فيلا بهدف لكل منهما، بينما فاز ليستر سيتي على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد.

كما تعادل ساوثهامبتون مع ضيفه برايتون بهدف لكل فريق، فيما عاد مانشستر يونايتد بنقاط الفوز خارج أرضه على حساب كريستال بالاس بهدفين دون رد.

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ترتيتب هدافي الدوري الإنجليزي

وشارك جيمي فاردي في مباراة ليستر أمام شيفيلد، لكنه لم يستطع هز الشباك، ليفشل في تعزيز سجله التهديفي، للابتعاد أكثر عن ملاحقيه في صدارة الهدافين.



ويتقدم المهاجم الإنجليزي في السباق برصيد 23 هدفا، متفوقا على الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم أرسنال، الذي توقف عند 20 هدفا بعد فشله أيضا في هز شباك ليفربول، يوم الأربعاء.





وتقدم داني إنجز نجم ساوثهامبتون في القائمة بعد هدفه في شباك برايتون، ليتساوى مع أوباميانج في الوصافة بـ20 هدفا، مما تسبب في تراجع محمد صلاح نجم ليفربول، إلى المركز الرابع بـ19 هدفا.

بينما نجح الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مان يونايتد، وزميله الفرنسي أنطوني مارسيال في التقدم بقائمة الهدافين، بوصولهما للهدف الـ17 هذا الموسم، ليتساويا مع الثلاثي راؤول خيمينيز (ولفرهامبتون)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) وساديو ماني (ليفربول) بالمركز الخامس.