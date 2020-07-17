شكرا لقرائتكم عمان تسجل 1619 حالة كورونا جديدة والإجمالي 64193 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-17 عمان تسجل 1619 حالة كورونا جديدة والإجمالي 64193 22,445 حالة نشطة والوفيات 298 متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (1619) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها (1249) حالة لعمانيين، (370) حالة لغير عمانيين. وبذلك يبلغ إجمالي حالات كورونا في السلطنة حتى اليوم 64,193 حالة، منها 22,445 حالة نشطة في حين بلغ عدد وفيات كورونا في عمان 298 حالة، وتماثلت 41,450 حالة للشفاء.



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