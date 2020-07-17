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انتهاء القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم
إعلان الدفعة الأولى للمرشحين و المرشحات غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
من المقرر أن يتم إغلاق باب القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم الجمعة وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الجامعة قبل أيام.
وكانت الجامعة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة اعتبارًا من يوم 22 ذو القعدة 1441هـ الموافق 13 يوليو 2020م وحتى يوم الجمعة 26 ذو القعدة 1441هـ الموافق 17 يوليو 2020م من خلال بوابة القبول الإلكتروني (هنا).
شروط القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
1- شروط متعلقة بالجنسية:
- أن يكون الطالب سعوديًا أو من أم سعودية.
- يشترط لقبول طالب المنحة الداخلية من غير السعوديين، سواءً من القبائل النازحة أو جنسيات أخرى، أن يكون لديه إقامة سارية المفعول خاصةً به وقبول هذه الفئة من الطلاب يتم حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم، كما يشترط سداد الرسوم الدراسية على الطالب غير السعودي بواقع (500) ريال للساعة الدراسية عند ترشيحه ويستثنى من ذلك فئة القبائل النازحة.
2- شروط متعلقة بالشهادة الثانوية:
- للتقديم لسائر البرامج عدا المسارات الصحية: أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية بحد أقصى عام 1437/1436هـ فما فوق.
- للتقديم على المسارات الصحية: أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي 1441/1440هـ أو العام الماضي 1440/1439هـ
3- أن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس على أن تكون نتيجة الطالب موثقة في برنامج التعاملات الحكومية (يسَر) وتعتمد النتيجة التي تظهر للطالب أثناء تقديمه لطلب الالتحاق بالجامعة وألّا يمضي على تاريخ الاختبار أكثر من خمس سنوات.
4- ألّا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.
5- ألّا يكون الطالب مقيدًا أو مقبولًا في جامعة سعودية أخرى.
6- شروط خاصة للقبول في المسارات الصحية:
- أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو من أم سعودية.
- أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي 1441/1440هـ أو العام الماضي 1440/1439هـ
- أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مركز طب الأسرة والمجتمع بالجامعة ولن يقبل أي كشف من مستشفى آخر.
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