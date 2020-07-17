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2020-07-17 الأرصاد تحذر أهالي المدينة من رياح نشطة وغبار كثيف يستمر حتى السابعة مساءً متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني في مدى الرؤية.

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وخيبر, ووادي الفرع، تستمر حتى السابعة من مساء اليوم .



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