شكرا لمتابعة خبر عن مقاطع صوتية مؤثرة لوالدة مشهور ساعد "توأم بريدة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):وثقت مقاطع صوتية رد فعل والدة "عبدالله السلامة" وهو أحد مشاهير سناب شات، بعدما ساعد "توأم بريدة.
وكان مقطع فيديو قد انتشر عن توأمين في القصيم، يستثمران في بريدة بمشروع مربح بسيط، حيث يقومان بعمل مشروب الكودرد والشاي والقهوة وبيعها بجانب أحد طرق بريدة.
وأشادت الأم بموقف ابنها الإنساني مع التوأم، مؤكدة أنها أحسنت تربيته، وتمنت له التوفيق والسداد في مساعدة الآخرين.
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