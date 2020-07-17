غرفة الرياض تعلن عن 118 وظيفة للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات

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تعلن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر (118) وظيفة متنوعة (للرجال والنساء) خلال الاسبوع الحالي لحملة مختلف المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص حسب الجهات والمسميات والشروط التالية: 1- مستشفى دلة بالرياض (وظائف متعددة – للنساء) – ممرضات

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس تمريض مع شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (لا يشترط الخبرة). 2- شركة عبداللطيف وعبدالرحمن العواد (للرجال) – مهندس مشروع

المتطلبات: بكالوريوس هندسة مدنية ودبلوم ما بعد الجامعة في مجال الإدارة مع توفر خبرة مناسبة. – فني تكييف وتبريد

المتطلبات: دبلوم تكييف وتبريد من الكلية التقنية أو المعهد الصناعي (لا يشترط الخبرة). – مهندس ميكانيكا

المتطلبات: بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع خبرة مناسبة في نفس المجال. – رسام أوتوكاد

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص مناسب مع خبرة مناسبة في نفس المجال. Advertisements 3- مؤسسة سانية للتجارة (للنساء): – موظفة تسويق إلكتروني

المتطلبات: ثانوية عامة فأعلى مع خبرة في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية. – بائعة

المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى (لا يشترط الخبرة). – محاسبة زبائن

المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى (لا يشترط الخبرة). – موظف خدمة عملاء عبر الهاتف

المتطلبات: الثانوية فأعلى مع خبرة في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية. – مشرفة معرض

المتطلبات: الثانوية فأعلى مع خبرة في نفس المجال. طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1441/11/25هـ عبر اختيار الجهة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2CDloIo تفاصيل أكثر:

https://chamber.sa/JobAd/Pages…





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