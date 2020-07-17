كليات عنيزة تعلن 19 وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات

︎ :

.



تعلن كليات عنيزة الأهلية عن توفر (19) وظيفة متنوعة للرجال والنساء في قسمي البنين والبنات حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية فما دون حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس مدني (للرجال)

المتطلبات: بكالوريوس في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن جيد جداً ومهارات في التعامل مع الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– مهندس قوى كهربائية (للرجال)

المتطلبات: بكالوريوس في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن جيد جداً ومهارات في التعامل مع الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– مهندس طاقة متجددة (للرجال)

المتطلبات: بكالوريوس في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن جيد جداً ومهارات في التعامل مع الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– معماري (للرجال والنساء)

المتطلبات: بكالوريوس في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن جيد جداً ومهارات في التعامل مع الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– أخصائي ديكور وتصميم داخلي (للنساء)

المتطلبات: بكالوريوس في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن جيد جداً ومهارات في التعامل مع الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– أخصائي أمن سيبراني (للرجال والنساء)

المتطلبات: بكالوريوس في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن جيد جداً ومهارات في التعامل مع الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– فني تقنية مدنية (للرجال)

المتطلبات: شهادة الكلية التقنية في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن (جيد) مع مهارات في الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– فني مساحة (للرجال)

المتطلبات: شهادة الكلية التقنية في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن (جيد) مع مهارات في الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– فني قوى كهربائية (للرجال)

المتطلبات: شهادة الكلية التقنية في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن (جيد) مع مهارات في الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– فني إلكترونيات واتصالات (للرجال)

المتطلبات: شهادة الكلية التقنية في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن (جيد) مع مهارات في الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– فني تكييف وتبريد (للرجال)

المتطلبات: شهادة الكلية التقنية في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن (جيد) مع مهارات في الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

– فني ميكانيكا (للرجال)

المتطلبات: شهادة الكلية التقنية في مجال التخصص بتقدير لا يقل عن (جيد) مع مهارات في الحاسب الآلي ويفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

Advertisements

– كهربائي (للرجال والنساء)

المتطلبات: شهادة مهنية في التخصص (المعهد الصناعي أو التدريب المهني)

– سباك (للرجال والنساء)

المتطلبات: شهادة مهنية في التخصص (المعهد الصناعي أو التدريب المهني)

– نجار (للرجال والنساء)

المتطلبات: شهادة مهنية في التخصص (المعهد الصناعي أو التدريب المهني)

– بناء (للرجال)

المتطلبات: شهادة مهنية في التخصص (المعهد الصناعي أو التدريب المهني)

– دهان (للرجال)

المتطلبات: شهادة مهنية في التخصص (المعهد الصناعي أو التدريب المهني)

– عامل نظافة (للرجال والنساء)

المتطلبات: لا يوجد شروط.

– سائق (للرجال والنساء)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة مع رخصة قيادة سارية المفعول.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– جميع الوظائف لا تشترط الخبرة.

نبذة عن الكليات:

انطلقت مسيرة كليات عنيزة خلال العام الدراسي 1437/1436هـ بعد حصولها على الاعتماد العام رقم 6351 وتاريخ 1437/1/23هـ، كمنارة تعليمية غير نمطية في مسيرة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. حيث تسعى الكليات من خلال التركيز على المحاور التعليمية والبحثية والشراكة المجتمعية إلى المضي في طريقها نحو الريادة في التعليم الأهلي الجامعي من خلال الالتزام برؤية شاملة تقوم على برنامج عمل دقيق وواضح المعالم يسعى إلى تحقيق هدف نبيل يتمثل في جامعة المستقبل التي ترتكز على التعليم كنظام يؤدي إلى تحقيق بيئة الإبداع الشاملة. وتضم كليات عنيزة كليتين هما “كلية الهندسة وتقنية المعلومات” و “كلية الدراسات الإنسانية والإدارية” تُقدمان تخصصات أكاديمية متنوعة ومتوافقة مع احتياجات القطاعين الحكومي والخاص في المملكة بشكل عام ومنطقة القصيم بشكل خاص.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1441/11/25هـ من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان الرسالة، كما يمكن التقديم مباشرة في إدارة الموارد البشرية بقسمي البنين والبنات في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 1441/11/30هـ.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a/OC9500.png

