بالصور.. «تخصصي الطائف» يجري أولى عمليات القلب المفتوح لمريض خمسيني

أجرى فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أول عملية قلب مفتوح بمحافظة الطائف داخل مركز القلب الجديد بالمستشفى التخصصي، والذي انطلق تدريجيًّا في إجراء العمليات النوعية مطلع الشهر الماضي.

ووفق الفريق الطبي، استقبل المستشفى رجلًا خمسينيًّا يعاني ذبحة صدرية، استوجب ترقيع شرايين القلب التاجية بعد إخضاعه للكشف الدقيق، وتقرر إدخال المريض غرفة العمليات وتنفيذ أول عملية قلب مفتوح بالمستشفى، واستغرقت 4 ساعات متواصلة وتكللت بالنجاح؛ حيث نقل المريض ليكون تحت ملاحظة طبية مشددة، وتم فصل جهاز التخدير بالكامل عنه في اليوم الثاني بعد استقرار حالته الصحية ويتماثل حاليًا للشفاء.

تجدر الإشارة إلى أن مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أطلق في وقت سابق مراحل تشغيل مركز القلب الجديد بالطائف، ضمن سلسلة عمليات نوعية من بينها العملية الحالية التي كانت ضمن المرحلة الأعلى، ومن المتوقع أن يستأنف الفريق الطبي المختص تنفيذ عمليات مماثلة خلال الأسبوع الحالي، في إطار تحقيق أعلى المستويات في معالجة أمراض القلب الدقيقة.

وأبدى مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور علي بن حسن الزهراني الذي قاد مراحل التشغيل شكره للطاقم الطبي مثمّنًا دور الفريق بالعمل التكاملي في سبيل الوصول للأفضل وإحراز تقدم لأول مرة تشهده المحافظة، معتبرًا ما تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية والذي تشهده المحافظة، لاسيما في تخصصات دقيقة وحيوية.