توقعات الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق عدة.. الجمعة

سحب رعدية بمرتفعات جازان
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.
كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية ونجران، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنها ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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