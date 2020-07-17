السودان: استهداف الحوثيين للسعودية يهدف لعرقلة الحل السياسي في اليمن

الخرطوم تجدد استنكار القصف
أكد السودان على تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.
جاء ذلك في بيان للخارجية السودانية، جدَّدت خلاله استنكارها للقصف الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.
ووفق البيان، فقد وضح جليًّا أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن، هو عرقلة جهود المملكة والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل.
وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية، ودعوة جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل.
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