لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن..
تطلق وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، خلال موسم حج هذا العام، جُملة من البرامج، التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .
وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي، أن عدد البرامج التي ستقدمها الوكالة خلال موسم حج هذا العام، أكثر من ١٠٠ برنامج.
وتنوعت البرامج بين توجيهية وإرشادية ودروس ومحاضرات، يشارك فيها العلماء، والبرامج والأنشطة المتخصصة، وتبث الدروس عبر الشبكة، وخدمات التطويف، وخدمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخدمات المصاحف وتفعيل برامج تصحيح التلاوة، ومقرأة الحرمين الشريفين عن بعد .
وتضمنت البرامج المخصصة للأئمة والمؤذنين وترجمة الأدعية الواردة من الكتاب والسنة، وترجمة صفة الحج بعدة لغات، وإطلاق التطبيقات الخادمة لها تقنيًا وغيرها من البرامج والخدمات .
ويأتي تنفيذ البرامج بمشاركة فعالة من جميع الإدارات؛ بهدف بث هدايات المسجد الحرام بين قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمصلين والزوار.
اقرأ أيضًا:
بـ6 لغات.. «شؤون الحرمين» تطلق 50 رسالة توعوية لضيوف الرحمن
وزير الشؤون الإسلامية: إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد المهيأة فقط
كانت هذه تفاصيل خبر شؤون الحرمين تستعد لإطلاق 100 برنامج توعوي وإرشادي للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.