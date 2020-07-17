السعودية اليوم / الهند تسجل 34956 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 34.956 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الاتحادية الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.003.832 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.602 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 635.756 حالة .

// انتهى //

10:42ت م

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نيودلهي 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 34.956 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 687 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة الاتحادية الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.003.832 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.602 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 635.756 حالة .// انتهى //10:42ت م0026

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