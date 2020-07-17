سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيًا في القدس المحتلة



القدس المحتلة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكاديميًا فلسطينيًا قرب بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت الليلة الماضية مركبة خاصة تعود للأكاديمي عماد البرغوثي واعتقلته، أثناء مروره عند مدخل بلدة عناتا.

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10:25ت م

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