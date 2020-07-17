مقتل 5 من طالبان في غارة للجيش الأفغاني شمالي البلاد المزيد

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/7/17 11:15 ص بتوقيت أبوظبي
قتل 5 من عناصر حركة طالبان في غارة للجيش الأفغاني شمالي البلاد.
وفي بداية الشهر الجاري، قُتل 3 عناصر من الحركة بينهم قياديان، في هجوم لقوات الأمن بإقليم فارياب شمالي أفغانستان.
ووفق وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء،حينها، فإن مسلحي طالبان هاجموا كمائن أمنية تابعة للقوات الأفغانية في منطقة قيصر.
وأوضحت أن قوات الأمن قتلت اثنين من القادة المحليين بالحركة خلال الاشتباك، من بينهم قاري عبد الله وملا عبيد.
وأضافت أن قوات الأمن أصابت أيضا ثلاثة آخرين من حركة طالبان من بينهم مولاوي إسماعيل وهو واحد من القادة المحليين بالحركة.
وتكثف طالبان من الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن، رغم اتفاق سلام وقع بين واشنطن والحركة وتعثر بسبب إرجاء تبادل للسجناء.
وكان الرئيس أشرف غني تعهد بإتمام عملية إطلاق سراح السجناء من طالبان، وهو شرط أساسي لدخول اتفاق السلام حيز التنفيذ وبدء محادثات مباشرة مع السلطات المحلية.
وكانت السلطات الأفغانية أطلقت سراح نحو 3 آلاف سجين من طالبان، وتعتزم إطلاق سراح ألفين آخرين بموجب الاتفاق الموقع بين طالبان وواشنطن في فبراير/ شباط.
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