هداف الدوري الإسباني.. بنزيمة يزحف نحو عرش ميسي

أشعل الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، صراع هدافي الدوري الإسباني في الرمق الأخير من الموسم، بعدما هز شباك فياريال في المباراة المقامة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالجولة الـ37.

المهاجم الفرنسي سجل هدف تقدم الريال في المباراة بعد مرور 29 دقيقة على بدايتها، بعد تمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش، ليتسلمها ويسددها بقوة نحو مرمى فياريال.

بنزيمة نجح أيضا في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، من ركلة جزاء تركها له زميله المدافع سيرخيو راموس، ليسكنها شباك الفريق الضيف.

كما عزز بنزيمة مكانته في قائمة هدافي الليجا بوصوله للهدف الـ21، ليستمر في الوصافة ملاحقا الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وسجل "البرغوث" حتى الآن 23 هدفا، بعد أن هز شباك أوساسونا من ركلة حرة، في مباراة الفريقين بالجولة ذاتها.

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عباءة رونالدو

نجح بنزيمة للموسم الثاني على التوالي في تسجيل 20 هدفا على الأقل بالدوري الإسباني، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرته منذ وصوله إلى مدريد عام 2009.

يأتي ذلك في الموسمين الذين لعبهما المهاجم الفرنسي دون مجاورة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل في صيف 2018 صوب يوفنتوس الإيطالي.

ومنذ رحيل الهداف التاريخي للنادي الملكي، تصاعد معدل أهداف بنزيمة بشكل ملحوظ، ليسجل 21 هدفا في الليجا الموسم الماضي، قبل أن يصل أمام فياريال إلى هدفه الـ20.

وتعد هذه المرة الرابعة التي ينجح فيها بنزيمة في تسجيل 20 هدفا أو أكثر بموسم واحد بالليجا، رغم وصوله إلى مدريد قبل 11 عاما.

وسبق للنجم الفرنسي تسجيل 21 هدفا مرتين، أولها في موسم 2011-2012، قبل أن يكرر ذلك العام الماضي، بينما شهد موسم 2015-2016 أفضل أرقامه على الإطلاق، حينما سجل 24 هدفا في "لا ليجا".