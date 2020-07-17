هداف الدوري الإنجليزي.. فاردي يرفض هدايا محمد صلاح وأوباميانج

فشل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، في استغلال الصيام التهديفي للمصري محمد صلاح نجم ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، للابتعاد بدرجة أكبر بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.



ليفربول خسر من أرسنال 1-2 في قمة الجولة 36 من الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء، في مباراة غاب خلالها صلاح عن التسجيل، بينما استبعد أوباميانج من التشكيلة الأساسية للفريق اللندني.

أما فاردي، فقد شارك في فوز فريق ليستر بهدفين دون رد على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد، سجلهما كل من أيوزي بيريز وديماري جراي في الدقيقتين 29 و79 من عمر المباراة.

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وكان المهاجم الإنجليزي المخضرم يمتلك فرصة ذهبية لتوسيع الفارق مع أوباميانج أقرب ملاحقيه، وصلاح الذي توج بالجائزة في آخر موسمين، قبل جولتين فقط من النهاية، لكنه رفض هدايا نجمي أرسنال وليفربول

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ورغم ذلك، ما زال فاردي يتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ23 هدفا، بينما يحل أوباميانج ثانيا (20) ثم صلاح الذي يتساوى مع داني إنجز نجم ساوثهامبتون بـ19 هدفا لكل منهما.

فوز ليستر رفع رصيد الثعالب إلى 62 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق نقطة أقل من تشيلسي (الثالث)، و3 نقاط مؤقتا عن مانشستر يونايتد (الخامس)، الذي يخوض مباراته في الجولة ذاتها، في وقت لاحق مساء الخميس أمام كريستال بالاس.