شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تشارك في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز بالأمم المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيويورك (صدى): شارك القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة العربية شارك القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس، في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة، الذي عقد برئاسة المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان السفير ياشار علييف. وقدم معالي وزير خارجية أذربيجان إلمار محمد ياروف، خلال الاجتماع إحاطة لدول الحركة حول التصعيد الأخير على الحدود بين بلاده وأرمينيا. كما ناقش أعضاء المجموعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية التي تواجه دول الحركة. حضر الاجتماع رئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة بالوفد السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني.

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