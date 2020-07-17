شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الموظف في حال ترك العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

يحفظ نظام العمل في المملكة حقوق الموظف كاملةً سواء في حال وجوده في العمل أو تركه له، ويجب على الجميع معرفتها جيدًا لعدم ضياع الحقوق.

وتتمثل حقوق الموظف في حال ترك العمل:

- في حال الاستقالة (مكافأة نهاية الخدمة م. ٨٥ ).

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- في حال انتهاء العقد او الانهاء من جانب صاحب العمل (مادة. ٨٤ ).

- مستحقات الإجازة التي لم تستخدم ( م. ١١١ ).

- شهادة الخدمة ( م. ٦٤ ).

- المدة المسموح بها في صرف مكافأة نهاية الخدمة (م. ٨٨).