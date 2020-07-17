اخبار السعوديه

حقوق الموظف في حال ترك العمل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الموظف في حال ترك العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

يحفظ نظام العمل في المملكة حقوق الموظف كاملةً سواء في حال وجوده في العمل أو تركه له، ويجب على الجميع معرفتها جيدًا لعدم ضياع الحقوق.

وتتمثل حقوق الموظف في حال ترك العمل:

- في حال الاستقالة (مكافأة نهاية الخدمة م. ٨٥ ).

Advertisements

- في حال انتهاء العقد او الانهاء من جانب صاحب العمل (مادة. ٨٤ ).

- مستحقات الإجازة التي لم تستخدم ( م. ١١١ ).

- شهادة الخدمة ( م. ٦٤ ).

- المدة المسموح بها في صرف مكافأة نهاية الخدمة (م. ٨٨).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الموظف في حال ترك العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا