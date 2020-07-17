شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «السبر» يوضح مدى جواز خروج المرأة التي توفى زوجها بأيام العدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، أمس الخميس، حكم خروج المرأة التي توفـي زوجها في أيام العدة من المنزل، وزيارة والديها.

وأوضح الشيخ سعد السبر خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن أهل العلم يرون أن خروج المرأة في عدتها من منزلها لا بأس به إذا احتاجت لذلك، بشرط أن تعود قبل غروب الشمس.

وأشار "السبر" إلى أن أهل العلم استندوا في رأيهم على ما فعلته نساء الصحابة، حيث كن يخرجن في العدة بالنهار ويرجعن قبل غروب الشمس، كما أن الشيخ "ابن تيمية" أفتى بجواز خروج المرأة في عدتها بالنهار إذا ضاق صدرها بالبيت.