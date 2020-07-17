شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «السبر» يوضح مدى جواز خروج المرأة التي توفى زوجها بأيام العدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، أمس الخميس، حكم خروج المرأة التي توفـي زوجها في أيام العدة من المنزل، وزيارة والديها.
وأوضح الشيخ سعد السبر خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن أهل العلم يرون أن خروج المرأة في عدتها من منزلها لا بأس به إذا احتاجت لذلك، بشرط أن تعود قبل غروب الشمس.
وأشار "السبر" إلى أن أهل العلم استندوا في رأيهم على ما فعلته نساء الصحابة، حيث كن يخرجن في العدة بالنهار ويرجعن قبل غروب الشمس، كما أن الشيخ "ابن تيمية" أفتى بجواز خروج المرأة في عدتها بالنهار إذا ضاق صدرها بالبيت.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. «السبر» يوضح مدى جواز خروج المرأة التي توفى زوجها بأيام العدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.