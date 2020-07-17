شرطة الشرقية: شبهة جنائية في وفاة شاب و4 فتيات من أسرة واحدة بمنزلهم بقرية الشعبة

الجهات الأمنية باشرت البلاغ

كشفت شرطة المنطقة الشرقية عن شبهة جنائية في وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة بمنزلهم بقرية الشعبة. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغًا عن وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عامًا)، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، في شبهة جنائية، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

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