لضمان حصول المستفيد على الخدمة..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية تجاوز التواريخ التي تتضمنها الرسائل المغلوطة للمستفيدين والتي تظهر لهم عبر منصة أبشر.
وأضافت «مديرية الجوزات»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنه في حالة ظهور تاريخ الإصدار للراغبين في تمديد الجوازات الخاصة بهم بتواريخ مغايرة، فعليهم تصوير الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة الرسائل والطلبات المتاحة في منصة أبشر لضمان خدمة المستفيد.
جاء ذلك ردًّا من المديرية، على تساؤل من أحد المستفيدين قال فيه: «أريد تمديد جواز ويظهر لي تاريخ الإصدار في منصة أبشر من عام 1987 وهو في الأصل إصدار 2015 وهو إلى الآن ما يقبل تمديد».
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات توضح آلية الإبلاغ عن التواريخ المغلوطة في حالة ظهورها برسائل عبر أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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