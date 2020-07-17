سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامبورجيزي، وتأكيدها رغبة الحكومة الإيطالية في توطيد وتطوير العلاقات والتعاون المكثف مع حكومة الوفاق، واستمرار تنفيذ برامج التعاون الحالية في مجال تدريب قوات الشرطة الليبية، والمراحل الأولية لعودة الشركات الإيطالية ،وتم مناقشة موضوع تدفقات الهجرة.

وأشارت إلى استعراض وزير التخطيط الطاهر الجهمي التقرير الوطني الأول المتعلق بليبيا بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 2030، التي أقرتها الأمم المتحدة، مؤكدا على التعليم وأهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية في هذا المجال ومجال الاتصالات والإنترنت وغيره من المجالات، كما تطرق إلى عدد الجامعات والمعاهد الفنية وإدخال التعليم الرقمي.

واهتمت بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد القبائل ،موضحا أن الخطوط الحمراء التي تم إعلانها في ليبيا بالأساس هي دعوة للسلام وإنهاء الصراع، مشددا على أن مصر

لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، مضيفا أننا قادرين على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم.

وتناولت دعوة وزارة الخارجية الروسية، الأطراف الليبية المتنازعة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء حوار سياسي شامل وفق قرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الوضع على الأرض في ليبيا ما يزال متوترا.

وتطرقت صحف ليبيا إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكره لنظيره الإيطالي لويجي دي مايو، ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل شامل ومستدام يراعي كافة جوانب الأزمة الليبية، بما في ذلك من خلال العمل نحو تفعيل إعلان القاهرة والذي يأتي مكملًا لمسار برلين، محذرا من مغبة التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا وما يتم من نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا على ضوء ما يمثله ذلك من تهديد جسيم.

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