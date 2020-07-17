سياسي / الدكتور منزلاوي يشارك في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة



نيويورك 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

شارك القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة العربية

وقدم معالي وزير خارجية أذربيجان إلمار محمد ياروف، خلال الاجتماع إحاطة لدول الحركة حول التصعيد الأخير على الحدود بين بلاده وأرمينيا.

كما ناقش أعضاء المجموعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية التي تواجه دول الحركة.

حضر الاجتماع رئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة بالوفد السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني.

// انتهى //

07:26ت م

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نيويورك 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسشارك القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس، في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة، الذي عقد برئاسة المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان السفير ياشار علييف.وقدم معالي وزير خارجية أذربيجان إلمار محمد ياروف، خلال الاجتماع إحاطة لدول الحركة حول التصعيد الأخير على الحدود بين بلاده وأرمينيا.كما ناقش أعضاء المجموعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية التي تواجه دول الحركة.حضر الاجتماع رئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة بالوفد السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني.// انتهى //07:26ت م0011

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