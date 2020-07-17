السعودية اليوم / تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس

وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 13 الفا و 672 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الـ 60 حالة، كانت 39 حالة وافدة من الخارج وهذا أعلى من عدد الحالات المحلية الجديدة التي بلغت 21 حالة.

ومن ناحية أخرى، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 293 شخصا.

// انتهى //

07:19ت م

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سيئول 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واستجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 60 إصابة اليوم بسبب زيادة حادة في الإصابات الوافدة من الخارج.وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 13 الفا و 672 إصابة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الـ 60 حالة، كانت 39 حالة وافدة من الخارج وهذا أعلى من عدد الحالات المحلية الجديدة التي بلغت 21 حالة.ومن ناحية أخرى، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 293 شخصا.// انتهى //07:19ت م0010

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