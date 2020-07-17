السعودية اليوم / الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

ذكرت السلطات الصحية في الصين أنها سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس

وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83622 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

04:08ت م

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شنغهاي 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسذكرت السلطات الصحية في الصين أنها سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي اليوم.وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83622 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.// انتهى //04:08ت م0276

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