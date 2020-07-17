شكرا لمتابعة خبر عن 25 تخصصا للبكالوريوس و 8 تخصصات لمرحلة الدبلوم المشارك تتيحها جامعة تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أتاحت جامعه تبوك القبول للعام الدراسي الجامعي القادم 1442هـ في 25 تخصصا لمرحلة البكالوريوس و8 تخصصات لمرحلة الدبلوم المشارك، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، والتي تسعى من خلالها إلى تلبية متطلبات سوق العمل والمجتمع المحلي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بن اسلم بصفر خلال لقائه بعدد من إعلاميي وإعلاميات المنطقة بأن آلية القبول تتم وفق إجراءات سلسة وميسرة وبتنسيق تام بين عدد من الجهات المختصة داخل وخارج الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على تلبية الرغبة الأولى لاختيار الطالب والطالبة حسب المقاعد المتاحة ووفق عدد من المعايير والنسب المؤهلة لعملية القبول.

وعن مراحل القبول تحدث قائلا: يبدأ الإعداد لمرحلة القبول لكل عام من انتهاء قبول العام السابق له بحيث يتم إعادة النظر في الملاحظات والمشاكل التقنية والإجرائية المرصودة من التجارب السابقة ومن ثم تحليل بياناتها ومعالجتها بهدف تطوير منظومة القبول وتسهيل إجراءاتها.

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وأشار إلى أن العمادة نشرت بعدة طرق إرشادات إجراءات التقديم، وخصصت فريقا للدعم والمساندة بالعمادة للرد على جميع الاستفسارات على مدار الساعة، مضيفا أن عمليات إدخال البيانات تتم عن طريق المتقدمين أنفسهم آليًا دون تدخل من الجامعة حيث يدخل المتقدم بياناته وترتيب رغباته، وتقوم الجامعة بجلب نتائج اختبارات القبول آليًا من نظام يسّر للتعاملات الإلكترونية.

ودعا عميد القبول والتسجيل بالجامعة جميع الطلاب والطالبات عدم التردد في طرح الاستفسارات والملاحظات بالتواصل مع فريق الدعم والمساندة الذي يعمل على مدار الساعة والذي تم تسخيره لحل أي عقبات تواجههم.

ونوه الدكتور بصفر في ختام حديثة بالمتابعة المستمرة من قبل معالي رئيس الجامعة لمراحل القبول والتسجيل كافة، ومطالبته بتسخير كافة الإمكانيات خدمة لطلاب وطالبات المنطقة.