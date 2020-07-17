عبدالله البدير.. 20 عامًا في حقول الهندسة تُتوج بنائب وزير الإسكان

يبدو أن مقولة ستيف جوبز مؤسس شركة أبل (ابدأ صغيرًا، فكّر كبيرًا) تنطبق كثيرًا على المهندس عبدالله بن محمد البدير، الذي عُيّن أمس نائبًا لوزير الإسكان بأمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالمرتبة الممتازة، والذي بدأ حياته العملية مهندسًا ساهم خلالها في إنجاز أعمال كبيرة؛ ليصبح مؤهلًا لتحديات ومهام أكبر وأكثر أهمية.

فبعد حصوله على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2001 عمل مهندسًا في المركز الوطني للمعلومات بالرياض لمدة سبع سنوات، عمل خلالها في اللجان المختصة بجواز السفر السعودي والهوية الوطنية للسفر بين دول الخليج، إضافة إلى عمله في مجموعة من اللجان السعودية التوجيهية رفيعة المستوى، كما أوكل له مهام اللجنة الفنية والاستشارية لدول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد معايير الهوية الوطنية، ولجنة تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون باستخدام الهوية الوطنية الذكية، ومشروع بصمة قزحية العين.

وتدرج البدير خلال العشرين سنة الماضية في عدد من الوظائف والمناصب الحكومية والخاصة بعد حصوله على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال؛ ما أكسبته خبرات علمية وعملية في قطاعات متعددة؛ ليصبح مديرًا لمكتب إدارة المشاريع في شركة الهوشان القابضة، ثم نائبًا للمدير العام لشركة الهوشان للآلات ومواد الطباعة حتى مارس 2012؛ ليصل بعدها إلى منصب المدير التنفيذي للعلامات التجارية والتسويق لشركة الهوشان عبر الخليج في مدينة دبي ثم مدير عام تطوير الأعمال للشركة حتى 2016.

لينتقل بعدها إلى العمل رئيسًا تنفيذيًّا لمجموعة الراجحي السعودية بالرياض حتى أبريل 2018، ولاحقًا للعمل في وزارة الدفاع مديرًا عامًا للبرامج والمشاريع في برنامج تطوير الوزارة، وفي فبراير 2019 انتقل إلى العمل في وزارة الإسكان كمستشار ومشرف عام على أعمال المواءمة بين برامج الإسكان ومكتب تحقيق الرؤية، ثم مستشارًا عامًا لوزير الإسكان في سبتمبر 2019 حتى صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا للوزير.

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ويحمل البدير شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر في بريطانيا، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المهنية في إدارة المشاريع، وشهادة احترافي تقديم خدمات واستمرارية أعمال تقنية المعلومات، علاوة على شهادتي إدارة البرامج الاحترافية و(الكوتشنج)، كما حصل على العديد من الدورات المهنية والعلمية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع، مهارات التواصل والتفاوض، إدارة التغيير، الإدارة المالية، تطوير الموظفين، تطوير القيادات والتنفيذيين.

إضافةً إلى حصوله على العديد من الدورات، وعضويته في مجموعة من اللجان الحكومية والشركات، رأسَ الجانب السعودي في مجلس الإسكان السعودي الإماراتي، ولديه خبرات واسعة في إعداد وتنفيذ البرامج التشغيلية ورفع كفاءة أداء المؤسسات والمنظمات وتطويرها؛ لتحقيق أهدافها باستخدام أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى خبرته المهنية الواسعة في قيادة فريق العمل بتحفيزه والارتقاء بأدائه لتحقيق رؤية المنظمة.

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