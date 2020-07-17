السعودية اليوم / حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا تتخطى 35 ألف وفاة



روما 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الإيطالية الخميس أن عدد ضحايا فيروس

وقالت الحماية المدنية إن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغت 35,017 وفاة، نصفها تقرييبا (16,775 وفاة) سجلت في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد.

وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا، وقد سجلت لغاية الخميس 243,736 إصابة مؤكدة بالفيروس.

// انتهى //

04:24ت م

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روما 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الإيطالية الخميس أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في البلاد تخطى عتبة الـ35 ألفا بعدما توفي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 مصابا بالفيروس.وقالت الحماية المدنية إن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغت 35,017 وفاة، نصفها تقرييبا (16,775 وفاة) سجلت في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد.وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا، وقد سجلت لغاية الخميس 243,736 إصابة مؤكدة بالفيروس.// انتهى //04:24ت م0278

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