رياضي / بطولة إسبانيا : ريال مدريد يتوج باللقب للمرة الرابعة والثلاثين



مدريد 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

عزز

ودخل ريال اللقاء متصدرا بفارق أربع نقاط عن غريمه

ويدين النادي الملكي الذي كان بحاجة لنقطتين من مباراتيه الأخيرتين لضمان اللقب، بفوزه إلى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين (29 و77 من ركلة جزاء).

// انتهى //

04:15ت م

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مدريد 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسعزز ريال مدريد رقمه القياسي وتوج بطلا للدوري الإسباني في كرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بفوزه على ضيفه فياريال 2-1 الخميس في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.ودخل ريال اللقاء متصدرا بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة بطل الموسمين الماضيين، ونجح بفوزه العاشر تواليا منذ عودة المنافسات بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد ، في توسيع الفارق إلى سبع نقاط بعد سقوط النادي الكاتالوني أمام ضيفه أوساسونا 1-2.ويدين النادي الملكي الذي كان بحاجة لنقطتين من مباراتيه الأخيرتين لضمان اللقب، بفوزه إلى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين (29 و77 من ركلة جزاء).// انتهى //04:15ت م0277

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