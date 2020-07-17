سياسي / السودان : استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف لعرقلة الحل السياسي في اليمن



الخرطوم 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أكدت السودان على تضامنها الكامل مع المملكة العربية

وجددت الخارجية السودانية في بيان صادر اليوم استنكارها للقصف الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.

وأضاف البيان بأنه وضح جليا أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل.

وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية ودعوة جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

//انتهى//

04:06ت م

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الخرطوم 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأكدت السودان على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.وجددت الخارجية السودانية في بيان صادر اليوم استنكارها للقصف الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.وأضاف البيان بأنه وضح جليا أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل.وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية ودعوة جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل.//انتهى//04:06ت م0275

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