اقتصادي / انخفاض معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى ما دون المستهدف للمرة الأولى منذ 15 السعودية اليومًا



كيب تاون 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

انخفض معدل التضخم في جمهورية جنوب أفريقيا إلى أقل من الهدف الذي حدده البنك المركزي، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عامًا، في مايو بسبب انخفاض أسعار الوقود.

وأفاد بيان صادر عن هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وذلك بعد الارتفاع بنسبة 3% خلال شهر أبريل على أساس سنوي.

يذكر أن هذا هو أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2004، وكان متوسط التقديرات لخبراء اقتصاديين هو 2.2%. وانخفضت الأسعار بنسبة 0.6% في مايو، وهو أكبر انخفاض منذ شهر نوفمبر 2003.

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