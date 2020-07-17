

نواكشوط 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 913 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى تسجيل 163 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2993 شخصًا.

وتحدث ولد الزحاف عن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ليصبح عدد المتوفين 150 شخصًا.

//انتهى //

03:34ت م

0273



نواكشوط 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5659 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 913 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى تسجيل 163 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2993 شخصًا.وتحدث ولد الزحاف عن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ليصبح عدد المتوفين 150 شخصًا.//انتهى //03:34ت م0273

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.