اقتصادي / اجتماع افتراضي لوزراء مالية أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة



كانبيرا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

انعقد اليوم اجتماع افتراضي لوزراء مالية أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة القضايا الاقتصادية المرتبطة بأزمة فيروس

وقال وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جوش فرايدنبرغ في بيان صادر عن مكتبه "تبادلنا وجهات النظر حول سياسات حماية الوظائف خلال الأزمة وإعادة الناس إلى العمل بأسرع ما يمكن عندما تبدأ اقتصاداتنا في التعافي، سنواصل العمل معًا وتبادل الخبرات لضمان انتعاش عالمي قوي ومستدام".

// انتهى //

03:11ت م

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كانبيرا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسانعقد اليوم اجتماع افتراضي لوزراء مالية أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة القضايا الاقتصادية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا وقال وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جوش فرايدنبرغ في بيان صادر عن مكتبه "تبادلنا وجهات النظر حول سياسات حماية الوظائف خلال الأزمة وإعادة الناس إلى العمل بأسرع ما يمكن عندما تبدأ اقتصاداتنا في التعافي، سنواصل العمل معًا وتبادل الخبرات لضمان انتعاش عالمي قوي ومستدام".// انتهى //03:11ت م0271

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