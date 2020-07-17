شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 10 آلاف طن مخلفات بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة الطائف 10 آلاف طن من النفايات والمبعثرات والهياكل والمخلفات الصلبة وبقايا الهدم والبناء والحيوانات النافقة خلال أسبوع واحد، إضافة إلى معالجة التشوهات البصرية من خلال 4580 عملًا، شملت إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والبسطات العشوائية، وطمس الكتابات ودهان الأرصفة والجدران.

وخصصت الأمانة برنامجًا لنظافة المواقع والبرحات والساحات المفتوحة ومحيط المتنزهات والحدائق العامة والمواقع البرية، تزامنًا مع ارتفاع الإقبال السياحي، ودعم فرق النظافة بالمواقع السياحية بآليات ثقيلة وخفيفة ومعدات الكنس الآلي والعمالة والضواغط ومركبات النقل والرفع المختلفة، مع تفريع الحاويات عدة مرات وعلى مدار الساعة. وبيّنت الأمانة أن خطتها للعمل الصيفي للموسم الحالي تركز على الارتقاء بالوعي بين الزوار، والحرص على الرفع المستمر للنفايات أولًا بأول مع تسيير فرق نظافة راجلة بالمرتفعات السياحية، ومواكبة خطة العمل ببرنامج للوقاية الصحية والرش ومكافحة البؤر الحشرية.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة إسماعيل إبراهيم إلى أن أعمال التعقيم بالمواقع السياحية مستمرة، كما أن حاويات النفايات يتم تفريغها ورشّها مع المنطقة المحيطة في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة وضواحيها، مع قياس نسبة المخرجات لتعزيز طرق التعامل معها.