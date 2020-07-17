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750 مشاركا في «علاج الأورام الإشعاعي»

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شارك 750 شخصًا في الندوة التي نظمها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام «عن بُعد»، حول مبادئ علاج الأورام الإشعاعي للجراحين والممارسين الطبيين، على مدى ساعتين، أمس، بمشاركة 7 متحدثين.

وأكدت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أن الندوة تطرقت إلى مبادئ العلاج الإشعاعي والأعراض الجانبية، وأساسيات العلاج الإشعاعي للأورام الأكثر شيوعًا، ومنها: أورام الثدي، الأورام النسائية، أورام الجهاز الهضمي، وأورام الجهاز العصبي، وأورام الرأس والرقبة، مضيفة أنه شارك في الندوة 7 متحدثين، ومناقشة مبادئ علاج الأورام الإشعاعي وخصائصه البيولوجية والفيزيائية، وتأثيره على أجزاء الجسم المختلفة.

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