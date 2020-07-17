شكرا لقرائتكم خبر عن 750 مشاركا في «علاج الأورام الإشعاعي» والان نبدء بالتفاصيل

شارك 750 شخصًا في الندوة التي نظمها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام «عن بُعد»، حول مبادئ علاج الأورام الإشعاعي للجراحين والممارسين الطبيين، على مدى ساعتين، أمس، بمشاركة 7 متحدثين.

وأكدت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أن الندوة تطرقت إلى مبادئ العلاج الإشعاعي والأعراض الجانبية، وأساسيات العلاج الإشعاعي للأورام الأكثر شيوعًا، ومنها: أورام الثدي، الأورام النسائية، أورام الجهاز الهضمي، وأورام الجهاز العصبي، وأورام الرأس والرقبة، مضيفة أنه شارك في الندوة 7 متحدثين، ومناقشة مبادئ علاج الأورام الإشعاعي وخصائصه البيولوجية والفيزيائية، وتأثيره على أجزاء الجسم المختلفة.