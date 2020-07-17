شكرا لقرائتكم خبر عن 750 مشاركا في «علاج الأورام الإشعاعي» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أن الندوة تطرقت إلى مبادئ العلاج الإشعاعي والأعراض الجانبية، وأساسيات العلاج الإشعاعي للأورام الأكثر شيوعًا، ومنها: أورام الثدي، الأورام النسائية، أورام الجهاز الهضمي، وأورام الجهاز العصبي، وأورام الرأس والرقبة، مضيفة أنه شارك في الندوة 7 متحدثين، ومناقشة مبادئ علاج الأورام الإشعاعي وخصائصه البيولوجية والفيزيائية، وتأثيره على أجزاء الجسم المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 750 مشاركا في «علاج الأورام الإشعاعي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.