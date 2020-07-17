شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الرعاية الصحية الأولية بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف تطوير برامج الرعاية الصحية الأولية في المنطقة، والخطط المستقبلية التي ستتركز على دعم مبادرات نماذج الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقُد، أمس الأول، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة للمناطق الشمالية والجنوبية د. خالد القميزي ومدير عام صحة الجوف فارس الرويلي.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لبرامج الرعاية الصحية الأولية، وخدماتها للمستفيدين، ونماذج الرعاية المطبقة بالمراكز الصحية وفقًا لخطة التحول الوطني انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وأكد الرويلي أن صحة الجوف تسعى لتعزيز برامج مراكز الرعاية الصحية، ورفع أدائها بما يخدم المستفيدين.