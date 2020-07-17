شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الرعاية الصحية الأولية بالجوف والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال اجتماع عقُد، أمس الأول، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة للمناطق الشمالية والجنوبية د. خالد القميزي ومدير عام صحة الجوف فارس الرويلي.
واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لبرامج الرعاية الصحية الأولية، وخدماتها للمستفيدين، ونماذج الرعاية المطبقة بالمراكز الصحية وفقًا لخطة التحول الوطني انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وأكد الرويلي أن صحة الجوف تسعى لتعزيز برامج مراكز الرعاية الصحية، ورفع أدائها بما يخدم المستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير الرعاية الصحية الأولية بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.